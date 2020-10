Mercato / OM : Maradona n’a pas signé… à cause d’un « idiot »

Par le biais de France Football, Diego Maradona a livré la raison pour laquelle il n’avait pas signé à l’OM.

La légende du foot argentin a confirmé que « les dirigeants de Marseille » l’avaient « contacté ». Les Phocéens étaient prêts à « doubler » son « salaire » napolitain au Stade Vélodrome ! « Le président Ferlaino m’avait dit que, si on décrochait la Coupe d’Europe, il me laisserait partir », a-t-il raconté.

« Bernard Tapie et Michel Hidalgo sont même venus me voir jusqu’en Italie pour me faire une proposition et pour qu’on en discute tous ensemble », a raconté « El Pibe de Oro ». En 1989, l’équipe de Naples avait réussi à triompher en Coupe UEFA contre le VfB Stuttgart.

Maradona et la volte-face…

Du coup, Maradona pensait qu’il pourrait signer éventuellement à Marseille. Problème : le président Corrado Ferlaino s’était assis, comme on dit, sur sa promesse. « A ce moment-là, il a commencé à faire l’idiot, comme s’il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l’histoire. »

Avec le recul, bon nombre de supporters de l’OM regrettent le transfert avorté de Diego Maradona au Stade Vélodrome. A vrai dire, le gaucher aurait pu devenir une idole absolue en Phocée avec son génie footballistique, la passion qu’il générait (aujourd’hui encore) … et sa vie privée hors normes.

Images de IconSport