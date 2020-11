Vingt punchlines de légende signées Maradona !

Durant sa vie, la légende Diego Maradona a sorti plusieurs phrases qui ont marqué énormément les esprits. Voici un « florilège » suite à sa mort !

1. « J’ai grandi dans une résidence privée… Privée d’eau, d’électricité et de téléphone. »

2. « Ma mère pense que je suis le meilleur, et j’ai été élevé en croyant toujours en ce que ma mère me disait. »

3. « Mon rêve, c’est de jouer un Mondial et de le gagner. »

4. « Ce qui se passe, c’est que Shilton est sorti le poing en avant, mais je n’ai aucun doute que j’ai frappé le ballon de la tête : j’ai même un bleu sur le front qui peut en attester… Ce geste, je l’ai fait avec la tête de Maradona et la main de Dieu. »

5. « Je demande mille fois pardon aux Anglais, mais la vérité, c’est que je le referais mille fois (la main de Dieu, ndlr). Je vous ai volé le portefeuille et vous n’avez pas cligné des yeux. »

6. « Si je ne m’étais pas drogué, on ne parlerait même pas de Pelé. »

7. « J’aurais pu être moins bon que Pelé. »

8. « Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c’est comme danser avec ta sœur. »

9. « Jusqu’à aujourd’hui, j’ai vécu 40 ans qui en valent au moins 70. Ma vie a été bien remplie : je suis sorti de Fiorito (son bidonville) pour atteindre le toit du monde, là haut, tout en haut de la célébrité. Mais une fois arrivé là, j’ai dû me démerder tout seul. »

10. « Les dirigeants de la FIFA sont des vieux messieurs cramponnés à leurs fauteuils. Ils n’aiment ni le football ni les joueurs. Tout ce qui les intéresse, c’est l’argent. »

11. « Blatter m’aime comme un fils… Comme un fils de pute… »

12. « Havelange à joué au waterpolo, ça ne lui donne aucune légitimité pour parler de football. »

13. « Je me suis fâché avec le pape. Je suis allé au Vatican : le plafond était recouvert d’or. Et après, on nous dit que l’église se préoccupe des plus pauvres. Mais, putain, mec, vends le toit ! Fais quelque chose ! »

14. « Dans la clinique, il y en a un qui se prend pour Robinson Crusoé, et tout le monde le croit, et moi, on ne me croit pas lorsque je dis que je suis Diego Maradona. »

15. « Passarella veut que les joueurs se coupent les cheveux parce qu’ils se les touchent trop. Les joueurs se touchent aussi les couilles. Du coup, il va leur demander de se les couper aussi ? »

16. « À chaque fois que Cristiano met un but, il regarde la caméra pour nous vendre un shampoing. »

17. « Neymar plus fort que Messi ? Je crois que Pelé n’a pas dû prendre les bons cachets. »

18. « Les politiciens sont aussi sales que des bidets. »

19. « Je voulais faire ma cure de désintoxication aux États-Unis, mais Bill Clinton, avec sa tête de thermos, m’a refusé l’entrée dans son pays. »

20. « Les fous, les alcoolos et les enfants sont les seuls qui disent la vérité. »

Images de IconSport