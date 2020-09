Mercato / Real : Zidane a eu chaud pour une star du club

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a dû craindre – pendant un moment en tout cas – de perdre Marcelo lors de ce mercato estival.

D’après le site du quotidien As, le latéral gauche aurait pu quitter la Casa Blanca cet été. En effet, des courtisans italiens ont « frappé à la porte du Brésilien ». Mais après mûre réflexion, les dirigeants de la Juventus Turin et de l’Inter Milan ont renoncé à l’idée de s’offrir le défenseur expérimenté. En effet, Marcelo et ses conseillers réclamaient un salaire annuel d’environ « 8 millions d’euros net » par an. C’était bien trop pour les Bianconeri et les Nerazzurri.

A 32 ans, Marcelo n’est plus vraiment une référence à son poste même s’il a toujours un rôle important au Real Madrid. Ses plus belles années, en tant que footballeur, sont sans doute derrière lui… d’autant plus s’il continue d’évoluer au même niveau que les deux dernières années. As précise que l’ancien pensionnaire de Fluminense « a été tenté » par un transfert de l’autre côté des Alpes.

Marcelo aurait pu retrouver son pote

S’il avait enfilé par exemple le maillot de la Juventus Turin, Marcelo aurait pu évoluer aux côtés d’un certain… Cristiano Ronaldo. Lorsqu’ils jouaient ensemble au Real Madrid, les deux hommes étaient proches sur et en dehors des terrains. Pour sa part, Zinedine Zidane est enchanté de pouvoir s’appuyer sur Marcelo ou encore Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Le départ du joueur brésilien aurait peut-être obligé la Casa Blanca à se renforcer dans ce secteur.

