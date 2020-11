France – Finlande : Thuram a pris deux leçons importantes

L’attaquant Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) s’est exprimé après avoir honoré sa première sélection en équipe de France face à la Finlande (0-2).

Interrogé sur la chaîne M6, le fils de Lilian Thuram a déclaré que lui et ses coéquipiers ont « réussi une bonne première période, malgré les deux buts » encaissés. Après la pause, les Bleus ont « essayé de revenir » au score. Mais ils n’ont pas réussi à faire trembler les filets.

Thuram considère que lui et les Tricolores sont « tombés sur une équipe de Finlande qui est restée bien regroupée jusqu’à la fin ». Il s’agit clairement d’une bonne première leçon pour lui sur la scène internationale. Sur le plan individuel, Marcus Thuram « essaye d’apprendre » au sein du groupe français.

Thuram veut mûrir très vite

Au quotidien, il essaye de « de beaucoup regarder, de voir comment se comportent les autres internationaux ». Son objectif est clair : « acquérir le plus d’expérience et le plus vite possible ». Histoire de franchir un cap majeur en équipe de France où il espère s’imposer durablement.

Lors du match France-Finlande, Marcus Thuram s’est procuré deux grosses occasions de but sans parvenir à scorer. Au fil du temps, l’ailier a eu plus de mal à être percutant même s’il restait enthousiaste. De toute évidence, l’ancien Guingampais a marqué des points auprès du sélectionneur Didier Deschamps… a contrario de plusieurs de ses coéquipiers.

Images de IconSport