Mercato / PSG : Tuchel conquis par un attaquant français !

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a vanté les mérites de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) lors d’un point presse.

Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 13 matches cette saison, Thuram a honoré ses trois premières sélections en équipe de France durant ce mois de novembre 2020. Cela n’a pas échappé à Tuchel… Au début de l’année passée, le coach allemand avait été très impressionné par la performance de l’ailier. Marcus Thuram s’exprimait alors à Guingamp.

« Thomas Meunier avait eu beaucoup de difficultés, il était très fort. On a suivi sa progression depuis et je ne suis pas surpris qu’il soit en équipe de France et qu’il joue bien avec Mönchengladbach. » Thomas Tuchel a le sentiment que le détonateur âgé de 23 ans a pris « une bonne décision », « très intelligente » en choisissant de signer dans ce club allemand.

Tuchel et l’apport de Lilian Thuram

En effet, il évolue dans « une équipe de très haut niveau »… mais « très tranquille ». Dans une autre écurie, le natif de Parme (Italie) subirait bien plus de pression ce qui pourrait nuire à sa progression. Par ailleurs, Tuchel a fait un clin d’œil à Lilian Thuram. « Avec son père, c’est un bon mix pour avoir une grande carrière. » Qui sait, peut-être qu’un jour le PSG dégainera pour recruter Marcus Thuram.

