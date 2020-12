Manchester United – PSG : Marquinhos, la vision du capitaine

Le défenseur central Marquinhos était aux anges après le succès important du PSG sur la pelouse de Manchester United (3-1).

Une fois encore, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain a été décisif. Aligné au poste de défenseur central, Marquinhos a redonné l’avantage à son escouade à la 69e minute de jeu. Interrogé au micro de RMC, le joueur auriverde a déclaré que cette victoire « fait du bien, pour l’équipe, pour la confiance ». Forcément, les Parisiens sont « très heureux » d’avoir empoché trois points précieux à Old Trafford. Ils sont bien partis afin de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

« Prendre ces trois points ici, on savait que c’était très important. Je suis content de la performance de l’équipe, on a joué avec courage, avec personnalité. On a eu des bons moments, d’autres plus compliqués », a analysé Marquinhos. Le défenseur central pense que « contre une grande équipe comme ça », il était impératif de « profiter des bons moments » et d’essayer « de contrôler dans les moments difficiles ».

Marquinhos et les mots importants

Avant ce match Manchester United – PSG, Marquinhos et ses partenaires avaient pour ambition « d’avoir de la personnalité, d’aller vers l’avant ». Pour eux, il était impensable de miser sur la carte défensive contre l’équipe mancunienne. Durant la rencontre, les Franciliens n’ont pas toujours joué sur courant continu comme l’a admis le Brésilien.

« On a bien commencé le match, on a baissé en intensité et ils ont poussé plus. On savait que c’étaient des détails qui allaient faire la différence. En seconde période, on a essayé de plus aller vers l’avant, de prendre plus de risques. Ils n’ont pas réussi à convertir les occasions qu’ils ont eues, on a concrétisé les nôtres. » Marquinhos a révélé qu’à la mi-temps, l’entraîneur Thomas Tuchel leur a « donné beaucoup de confiance » et demandé de prendre « des risques » sur le terrain.

Images de IconSport