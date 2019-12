Mercato / PSG : Matuidi était parti pour trois raisons majeures

Deux ans et demi après avoir quitté le PSG et signé à la Juventus, Blaise Matuidi a évoqué ce choix important pour sa carrière.

Dans le cadre d’une émission qui sera diffusée sur RMC Sport 1 ce jeudi soir, Matuidi a livré les raisons qui l’ont poussé à quitter le PSG. D’une part, le milieu de terrain a répété qu’il n’avait « pas d’autre choix, tout simplement » lors du mercato estival 2017. En effet, le gaucher sentait que certaines personnes, au Parc des Princes, ne comptaient plus trop sur lui (En savoir plus).

D’autre part, Blaise Matuidi a expliqué que c’était aussi « une suite logique à donner » à sa « carrière ». Il voyait ce transfert à la Juventus Turin comme « une progression » sur le plan sportif… « sans faire offense à Paris qui est un grand club ». Enfin, l’ancien joueur du PSG sentait qu’il avait le profil requis afin de s’épanouir chez les Bianconeri.

Matuidi veut aussi obtenir le Graal

« C’était la Juve et ça me correspondait surtout. Si ça ne m’avait pas correspondu, je n’aurais pas fait le pas. Je pense que tout était fait pour que je vienne ici et que je m’épanouisse. » Puis Matuidi a rappelé que le club italien a « connu ces dernières années des finales de Ligues des Champions ».

La Vieille Dame a encore et toujours pour ambition de soulever la « Coupe aux grandes oreilles » comme on la surnomme. Depuis 1996, la Juve n’a pas réussi à atteindre le sommet sur la scène européenne en C1. Blaise Matuidi et ses coéquipiers espèrent y parvenir cette saison. Qui sait, peut-être qu’il y aura à un moment donné des retrouvailles, sur le terrain, entre le Français et le PSG…

Images de IconSport