PSG – Manchester United : Mbappé met en garde Cavani

L’attaquant Kylian Mbappé a évoqué les retrouvailles avec un certain Edinson Cavani à l’occasion du match PSG – Manchester United.

Mardi (demain), l’équipe du Paris Saint-Germain débutera sa campagne de Ligue des Champions contre celle des Red Devils. Hasard du calendrier, Cavani disputera peut-être son premier match avec Manchester United contre son ancien club au Parc des Princes. Par le biais de la chaîne Téléfoot, Mbappé s’est exprimé à propos du goleador uruguayen.

L’international français a assuré que ce ne sera « pas du tout » bizarre de croiser la route « d’El Matador » qui jouera dans le camp adverse. « Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur », a assuré Kylian Mbappé. Mais le natif de Bondy a ajouté rapidement que l’attaquant de MU « ne fait plus partie » de l’effectif parisien.

Mbappé reste concentré sur l’objectif

Par conséquent, Mbappé et ses partenaires vont « jouer contre lui » et « essayer de les battre » (les Mancuniens). Meilleur buteur de toute l’histoire du PSG, Edinson Cavani a porté le maillot de l’écurie francilienne entre 2013 et 2020. Il est clairement une légende du Paris Saint-Germain.

Nul doute que le footballeur âgé de 33 ans ressentira une forte émotion à l’heure d’affronter son ancienne équipe. Mais il ne fera pas de cadeaux à ses ex-partenaires au Parc des Princes. D’entrée de jeu, « El Matador » essaiera d’être décisif avec la formation mancunienne en C1.

