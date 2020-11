Mercato / PSG : pour Djorkaeff, Mbappé va partir mais…

Le champion du monde 98, Youri Djorkaeff, s’est exprimé à propos de l’avenir de Kylian Mbappé (PSG).

Sur les ondes de la radio Europe 1, Djorkaeff a admis aisément qu’un jour ou l’autre, Mbappé tournera le dos au PSG afin de s’exprimer à l’étranger. « Cela fait un moment qu’il en France, il connaît bien le championnat français et j’imagine, bien sûr qu’à un moment donné, il partira. »

« Mais Mbappé est de Paris et cela serait extraordinaire qu’il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, le trophée que le club convoite », a-t-il souligné. Youri Djorkaeff a ajouté que « c’est le rêve absolu, en tant que supporter parisien, d’espérer voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain quand le club aura gagné la Ligue des Champions ».

Mbappé déjà au top sur la planète foot

Au final, il est un peu partagé… D’un côté, il croise les doigts afin que ce soit le « plus tôt » possible ». De l’autre, Djorkaeff ne veut pas que le natif de Bondy change d’air ! Sur le plan sportif, il pense que la fusée Mbappé n’est pas près de s’arrêter… « Mbappé est déjà un grand joueur, c’est indéniable. »

« Il a déjà un niveau en équipe de France et avec Paris qui est déjà incroyable. Il a des statistiques monstrueuses et je ne vois pas ce qu’il peut l’arrêter et dans la façon dont il travaille, cela se voit qu’il va encore progresser. » C’est aussi l’avis des dirigeants du PSG. Ils souhaitent que Kylian Mbappé prolonge son contrat actuel qui expirera le 30 juin 2022.

Images de IconSport