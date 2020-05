Mercato / Real : Pérez veut former le trident « MHH » !

En vue du mercato estival 2021, le président Florentino Pérez (Real Madrid) désire recruter deux Galactiques dont Kylian Mbappé (PSG).

D’après le journal espagnol As, Pérez rêve de pouvoir regarder jouer un trio offensif exceptionnel chez les Merengue lors de la saison 2021/2022. Le patron de la Casa Blanca juge qu’on n’a pas encore vu le meilleur Eden Hazard. C’est juste étant donné que le milieu offensif belge a été plombé par des blessures depuis son arrivée. Recruté contre une somme de 100 millions d’euros, Hazard a disputé seulement 15 matches au total.

A la clé, 1 but et 5 passes décisives. Florentino Pérez croise les doigts afin que l’ancien détonateur de Chelsea ne soit plus embêté par des blessures. Il espère le voir au top de sa forme lors de l’exercice qui se profile. Pour épauler Eden Hazard, lors de la saison 2021/2022, Pérez juge qu’il faudra miser sur deux jeunes éléments qui cartonnent. Selon le site du quotidien As, il s’agit – sans surprise – de Kylian Mbappé (PSG) et d’Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Mbappé comme figure de proue

Actuellement, les Madrilènes travaillent « dans les bureaux » sur ces dossiers épineux. Objectif : « construire un trident qui marquera sûrement une époque ». As le nomme « MHH » pour, bien entendu, Mbappé – Haaland – Hazard. Pour Florentino Pérez, ces trois joueurs pourraient garantir un nombre de buts élevés (Mbappé et Haaland), de la vitesse et des débordements (Hazard et Mbappé) et donc du spectacle à Santiago Bernabeu.

Au niveau financier, le Real Madrid devra forcément sortir la très grosse artillerie pour faire mouche. Selon Transfermarkt, Kylian Mbappé a une valeur marchande de 180 millions d’euros. On peut même dire 200 millions puisque cette dernière a baissé… à cause de l’interruption de la saison (pandémie de coronavirus). Pour sa part, Erling Haaland vaut 72 millions. Mais tout comme le PSG pour Mbappé, Dortmund devrait réclamer bien plus d’argent (100 millions ?) avant d’accepter de vendre le buteur norvégien.

Images de IconSports