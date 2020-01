Mercato / PSG : la stratégie séduisante du Real pour Mbappé

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pense qu’il faut envoyer et recevoir des signaux positifs au sujet de Kylian Mbappé (PSG). Ensuite, il sera temps d’attaquer…

Depuis déjà longtemps, on sait que les Merengue ont des vues sur l’attaquant parisien. Pérez et Zidane apprécient énormément Mbappé qui brille de mille feux depuis déjà plusieurs années. Selon As, les Madrilènes ont le sentiment que « KM7 » a fait « trois clins d’œil au Real cette semaine » au travers de ses différentes interventions sur la scène publique.

Kylian Mbappé a mis en avant le fait que bon nombre de Français ont « grandi avec Zidane comme idole ». Pour sa part, le natif de Bondy avait un faible pour « Cristiano » Ronaldo. On le sait, l’ancien joueur de Monaco a toujours été attiré par le Real Madrid. Avant son transfert au PSG, « KM7 » avait hésité longtemps avant de renoncer à l’idée de signer à Bernabeu.

Mbappé n’a pas remballé le Real

Au cours des derniers jours, Mbappé a déclaré également que ce n’était « pas le moment » afin de parler de son futur. Le champion du monde français a quand même ajouté qu’on verrait ce qui se passerait « en fin de saison ». Autrement dit, Kylian Mbappé n’exclut pas de tourner le dos au club de la capitale française… une fois que cet exercice 2019/2020 s’achèvera.

Enfin, As met l’accent sur le fait que « KM7 » a expliqué avoir « toujours aimé le jeu des Brésiliens ». Or la Casa Blanca possède plusieurs footballeurs auriverde dans ses rangs. Citons par exemple : Marcelo, Casemiro, Vinicius Junior, Eder Militão ou encore Rodrygo. Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2019, Mbappé semblait très bien s’entendre avec Vinicius.

Pérez est confiant pour Mbappé

Ce dernier a fait savoir qu’il « l’accueillerait à Madrid à bras ouverts ». Quid de Zinedine Zidane ? En point presse, le coach des Merengue a indiqué que « maintenant » Kylian était « l’exemple » à suivre, pour bon nombre de joueurs, sur la planète foot. Nacho a embrayé en affirmant que « KM7 » était « un joueur mondial de haut niveau » et que lui et ses coéquipiers devraient « être prêts au cas où il voudrait venir ».

Forcément, toutes ces déclarations doivent enchanter Florentino Pérez. Toutefois, As précise que le président du Real « ne fera aucun mouvement agressif compte tenu de ses bonnes relations avec les dirigeants du PSG ». L’homme d’affaires espagnol est déjà satisfait que Mbappé laisse « la porte ouverte » pour son avenir. Pour Pérez, ce dossier rappelle un peu celui qui concernait Eden Hazard. Après plusieurs mois et années sans faire trop de vagues, Madrid avait réussi à faire mouche l’été dernier.