Mbappé, Pogba, Giroud, Thuram… Deschamps fait le bilan et distribue les points

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a fait un point individuel après la victoire (4-2) contre la Suède mardi soir.

Après la défaite face à la Finlande (0-2) en amical puis la victoire au Portugal (0-1), la France a bien terminé sa série de novembre, en s’imposant (4-2) face à la Suède mardi soir en Ligue des Nations, avec un doublé d’Olivier Giroud et des buts de Benjamin Pavard et Kingsley Coman. Après la rencontre, Didier Deschamps avait le sourire. Il a notamment parlé des performances d’Olivier Giroud, Marcus Thuram, Paul Pogba et Kylian Mbappé.

Giroud, un cas à part pour Deschamps

Sur Giroud. « Certes, il faut qu’il évacue sa situation psychologique et physiquement. Mais aujourd’hui, il est encore là et en met deux de plus. Vous allez me dire : il a gagné des points, Martial en a perdu. Mais c’est l’équipe de France qui les gagne. J’ai des joueurs de top niveau et au niveau de l’esprit, c’est parfait », a soutenu le sélectionneur. « Il est conscient de la situation. On ne peut pas remettre en cause ce qu’il a fait, ce qu’il est capable de faire et ce qu’il pourra faire. Il l’a prouvé encore ce mardi. C’est un cas un peu à part. On a l’impression qu’à chaque fois qu’il vient, il faut qu’il fasse ses preuves », a-t-il regretté.

Intégration réussie pour Thuram

Sur Thuram. « Ce n’est jamais évident quand on vient pour la première fois. Marcus est imperméable à la pression. Il aime cela. Plus les matchs sont de haut niveau, plus il les aime. Il a eu du temps de jeu sur les trois matchs. Il a fait voir ce qu’il est capable de faire, avec le ballon et dans sa capacité à percuter. C’est bien pour un premier rassemblement. Il y a beaucoup de concurrence. Il faut toujours tirer profit du temps de jeu », a félicité Deschamps.

Pogba, joueur à tout faire pour Deschamps

Sur Pogba. « Il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait. Le premier match lui a servi. Avec ce qu’il est capable de faire au Portugal et ce mardi… Je ne vais pas lancer la moindre pique à qui que ce soit. Moi, je le connais. Je sais comment il fonctionne. Il a l’orgueil, la fierté et surtout le talent. Quand il faut défendre, il est capable de défendre. Et quand il faut se projeter, il est capable de se projeter, s’il y a une passe décisive à faire. Paul, c’est un joueur de top niveau. J’espère que ça lui servira, comme à d’autres, en club », a commenté le sélectionneur.

Mbappé repart guéri

Sur Mbappé, entré à la 57e après avoir été laissé sur le banc les deux premiers matchs. « Tout s’est bien passé avec Kylian. Le staff médical, avec le préparateur, a fait un gros, gros travail pour lui permettre d’être guéri. Il va rentrer dans son club et sera à disposition, frais. Parfois j’ai l’impression qu’on n’est pas capable de s’en occuper. On a fait les choses graduellement, en tenant compte de son ressenti. J’avais un choix à faire par rapport à son temps de jeu. On a pris le temps de le préchauffer. Il avait de bonnes sensations, c’est un bon retour pour lui. Il a retrouvé le plaisir du jeu », a expliqué DD.

Images de IconSport