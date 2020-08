PSG – Atalanta : un joueur y croit à fond pour Mbappé !

Le milieu Ander Herrera pense que Kylian Mbappé pourra tenir sa place lors du match PSG – Atalanta Bergame en Ligue des Champions.

Après le succès parisien contre l’OL en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b à 5), Herrera a parlé de Mbappé. Rappelons que l’attaquant du PSG avait été victime d’une blessure à la cheville, suite à un tacle de Loïc Perrin, lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne (1-0). Ander Herrera a déclaré que lui et ses coéquipiers sont vraiment « optimistes » au sujet de Kylian Mbappé.

Ils croient dur comme fer que l’attaquant français pourra jouer contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions le 12 août. « On a vu qu’il pouvait marcher tranquillement. Il est jeune, c’est un grand professionnel », a souligné Herrera. Par ailleurs, l’Espagnol voit bien que Mbappé « veut vraiment jouer ».

Herrera est vraiment serein pour Mbappé

Pour lui, il faut être « tranquille » sur ce point étant donné qu’il « travaille tous les jours, matin et après-midi ». Que se passerait-il si le natif de Bondy ne pouvait pas tenir sa place contre le club italien ? Ander Herrera pense franchement que le PSG a, de toute manière, d’autres belles munitions à mettre en avant.

« S’il n’est pas possible qu’il joue, on a beaucoup de joueurs : Choupo-Moting, Neymar qui peut jouer attaquant, Sarabia, Di Maria, Icardi… On peut être tranquille. Mais bien sûr que Kylian est très important », a-t-il tout de même nuancé. Il reste encore onze jours à Kylian Mbappé pour revenir sur les pelouses. Le chrono tourne…

Images de IconSport