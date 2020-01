PSG : Le Graët remet (encore) le couvert pour Mbappé !

Décidément, le président de la FFF, Noël Le Graët, tient à ce que l’attaquant Kylian Mbappé (PSG) dispute une compétition spéciale.

Interrogé sur la chaîne L’Equipe, le patron de la Fédération Française de Football s’est exprimé, pour la énième fois, à propos de Mbappé. Tout d’abord, Le Graët a expliqué que « les Jeux Olympiques » lui tiennent vraiment « à cœur ». Le dirigeant a rappelé que l’équipe de France n’a pas disputé cette compétition « depuis longtemps ». Noël Le Graët est pressé de vivre « un printemps et un été assez exceptionnels » dans « le semaine sportif ». Sur la planète foot, les Bleus disputeront aussi l’Euro 2020 après avoir validé leur ticket sans trembler.

A propos de Kylian Mbappé maintenant, le président de la FFF a répété que ce dernier désirait « participer aux JO » de Tokyo durant cette année 2020. Du coup, Le Graët veut « voir tout le monde » afin d’évoquer ce sujet important. En disant cela, l’homme d’affaires pense à Mbappé, ses proches… mais aussi les dirigeants du Paris Saint-Germain. On peut comprendre que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo soient sceptiques au sujet du calendrier.

Mbappé et Neymar aux JO, le rêve de Le Graët

En plus d’une saison très longue avec l’équipe du PSG, Kylian Mbappé prendrait part à deux compétitions internationales. A un moment donné, le corps du natif de Bondy pourrait dire stop. Ce serait catastrophique pour lui et le Paris Saint-Germain en vue de l’exercice 2020/2021. Sur ce point, Le Graët a admis que c’était « compliqué » pour une raison évidente. « Les dates ne sont pas faciles et si on va au bout de l’Euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps avant les Jeux. »

Mais le dirigeant pense franchement que ce serait bien de voir plusieurs superstars disputer les Jeux Olympiques japonais. « J’ai vu aussi que Neymar voulait jouer avec le Brésil, je trouve ça très bien. Le PSG aura un petit peu plus de mal à débuter le Championnat, ce sera plus équilibré pendant quelques matches. » Les dirigeants du PSG sont sans doute enclins à discuter avec Noël Le Graët. Mais ils ne sont pas près de partager cette dernière analyse…

Images de IconSport