Mercato / PSG : Mbappé joue au recruteur, deux Bleus ciblés !

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) aimerait bien que plusieurs joueurs de l’équipe de France signent à Paris cet été.

D’après RMC Sport, l’international français joue un rôle d’ambassadeur… voire même de recruteur lorsqu’il se trouve avec les Bleus. A plusieurs reprises, Mbappé n’a pas hésité à parler directement ou bien à passer un coup de fil à certains Tricolores. Histoire de mettre en avant le projet sportif du PSG. RMC précise que le natif de Bondy l’a fait notamment auprès de Lucas Hernandez.

Depuis un peu plus d’un an, le défenseur âgé de 24 ans porte le maillot du Bayern Munich. En plus de cela, Kylian Mbappé a aussi parlé à un certain… Eduardo Camavinga. A seulement 17 ans, le milieu de terrain a intégré le groupe France conformément au souhait de Didier Deschamps.

Leonardo suivra-t-il Mbappé ?

Cela prouve que le sélectionneur apprécie fortement le footballeur de Rennes. De toute évidence, les dirigeants du PSG pistent Camavinga qui a un potentiel considérable. Quid de Hernandez ? Pour l’heure, la venue d’un latéral gauche n’est pas une priorité pour Paris. Le club s’appuie toujours sur Juan Bernat et Layvin Kurzawa.

En défense, la priorité est clairement de trouver un défenseur central et un latéral droit. Histoire de combler les départs de Thiago Silva et Thomas Meunier. En attendant, Mbappé joue, à son niveau, « un vrai rôle » dans le recrutement francilien lorsqu’il « apprécie » tel ou tel élément.

Images de IconSport