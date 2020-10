Mercato / PSG : Leonardo a dégainé pour Mbappé, mais…

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a pris le taureau par les cornes en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé.

Il y a quelques jours, Le Parisien mettait en avant le fait que Mbappé ne montrerait aucune volonté marquée de prolonger son contrat (En savoir plus). Rappelons que le contrat de l’attaquant du PSG expirera le 30 juin 2022. A en croire L’Equipe, Leonardo aurait organisé une rencontre avec Kylian Mbappé et ses proches il y a quelques temps. Mais pour l’heure, les deux parties concernées n’auraient pas encore évoqué la question salariale.

L’Equipe ajoute que l’international français aimerait être fixé à propos du projet sportif du Paris Saint-Germain. Il souhaiterait savoir si le club de la capitale pourrait frapper fort, l’année prochaine, afin de renforcer considérablement l’effectif. Objectif : gagner la Ligue des Champions après l’échec en finale contre le Bayern Munich lors de l’exercice précédent (0-1).

Mbappé vers la sortie ?

Au cours du dernier mercato, le PSG n’avait pas marqué les esprits en matière de recrutement. Aucune star et encore moins superstar n’avait posé ses valises au Parc des Princes. Forcément, la pandémie de coronavirus et la crise économique, qui en découle, ont calmé les ardeurs de la plupart des clubs européens. On peut se demander si le Paris Saint-Germain pourra frapper fort, sur le marché des transferts, en 2021.

S’il n’était pas rassuré et emballé par le projet sportif, Mbappé pourrait réclamer un bon de sortie l’été prochain. Cas échéant, le duo Al-Khelaifi – Leonardo serait embarrassé… A ce moment-là, Kylian Mbappé n’aurait plus qu’une année d’engagement à honorer. Le Real Madrid et/ou Liverpool pourraient mettre la pression afin de le déloger. Ajoutez à cela qu’il faudra aussi trouver un accord avec Neymar qui est aussi sous contrat jusqu’au 30 juin 2022…

