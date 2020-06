Mercato / PSG : Mbappé, Neymar… Leonardo évoque leur futur

Lors d’une interview relayée par le JDD, Leonardo (PSG) a parlé de l’avenir de Kylian Mbappé et également Neymar.

Le directeur sportif a indiqué que le Français et le Brésilien ne devraient pas changer d’air lors du mercato estival. « Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer. » Précisément, Leonardo a évoqué l’envie de Neymar de faire son grand retour au FC Barcelone.

L’homme d’affaires a assuré que lui et son compatriote n’en ont « plus parlé » depuis l’année passée. Leonardo a souligné le fait que Neymar « a fait une très bonne saison » et qu’il était « très impliqué » au sein du groupe de Thomas Tuchel après une année 2019 délicate.

Mbappé est indispensable !

A propos de Kylian Mbappé, Leonardo a répété que ce dernier est « le futur du PSG ». Dans « l’idéal », le directeur sportif aimerait bien « prolonger » son contrat. Rappelons que celui dont il dispose actuellement expirera le 30 juin 2022. Notez que Leonardo n’a pas hésité à encenser « KM7 » et Neymar.

« Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. » En résumé, les dirigeants parisiens ne songent pas à se séparer de ce duo magique.

