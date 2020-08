Mercato / PSG : Anelka a un gros doute pour Mbappé

L’ancien attaquant Nicolas Anelka a parlé de Kylian Mbappé (PSG) ou encore Karim Benzema (Real Madrid).

Au cours d’une interview relayée par Marca, Anelka a parlé tout d’abord de « KB9 ». Pour lui, l’ancien buteur de l’OL a « compris que la chose la plus importante pour lui est le Real Madrid ». Aujourd’hui, « tout le monde reconnaît son talent ». Aux yeux de Nicolas Anelka, c’est « très difficile de réussir à Madrid et il l’a fait » en étant « dans la meilleure équipe et avec le meilleur entraîneur (Zinedine Zidane) ». Il considère clairement que Karim Benzema a « fait mieux que quiconque » en gagnant notamment quatre Ligue des Champions en dix ans (onze, ndlr) ».

Puis Anelka a ouvert une parenthèse consacrée à Mbappé. Pour lui, l’attaquant du PSG a « le talent » requis pour jouer au Real. Toutefois, il a le sentiment que Madrid devrait « changer sa façon de jouer pour en tirer le meilleur parti ». Ou alors, ce sera à « KM7 » de « changer de jeu » pour le club de la capitale espagnole. « Kylian n’a pas le même jeu que Benzema. Mbappé c’est beaucoup d’espace, de vitesse… Si Madrid utilise Mbappé comme il utilise Benzema, on verra un bon joueur mais pas le meilleur comme on le voit au PSG. (…) En « ce moment », « le jeu de Madrid » n’est « pas la vitesse et la contre-attaque ».

Anelka y croit quand même pour Mbappé

Malgré tout cela, Anelka pense qu’un entraîneur « saura ce qui sera le mieux pour lui » étant donné qu’il a « tout pour être un joueur madrilène ». Il considère que Kylian Mbappé pourrait « jouer sur le côté et marquer comme Cristiano l’a fait » étant donné qu’il est « très rapide ». Une chose est sûre, Nicolas Anelka juge que ce ne sera pas facile, pour les Merengue, de déloger le natif de Bondy du PSG. « Le PSG ne voudra pas le vendre. Je ne pense pas qu’ils aient besoin d’argent. Ils veulent gagner la Ligue des Champions avec lui. Le laisseront-ils aller à Madrid ? Je ne sais pas si Madrid peut le faire signer », a-t-il lâché.

Images de IconSport