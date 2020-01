Mercato / PSG : pour Mbappé, le moment est mal choisi

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) pense que le timing n’est pas bon afin de faire un point complet sur son avenir (mercato).

Par le biais de la BBC, l’international français a déclaré, tout d’abord, que « tout le monde en parle ». Mbappé n’a pas caché qu’il en avait « aussi parlé » lorsqu’il était « jeune ». Mais aujourd’hui, l’ancien joueur de Monaco juge que « ce n’est pas le bon moment » afin d’ouvrir une parenthèse à ce sujet. « Nous sommes en janvier. C’est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce ne serait pas bon pour le PSG ».

Effectivement, le climat pourrait se détériorer au Parc des Princes alors que l’équipe parisienne est sur des bons rails cette saison. « Maintenant, je suis avec le PSG à 100%. Je veux aider le club à grandir cette saison et à gagner beaucoup de titres. Pour moi, ce n’est pas bon de parler », a-t-il insisté pour enfoncer le clou. Kylian Mbappé sait ce qu’il doit au Paris Saint-Germain à ce stade de sa carrière.

Mbappé n’a pas la mémoire courte

« Je pense au club parce qu’il m’a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J’étais un talent mais je n’étais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar grâce au PSG et à l’équipe de France. Je dois rester calme. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais maintenant, je suis concentré sur mon jeu. » Auteur de 21 buts et 12 passes décisives en 22 matches cette saison, Mbappé est décidément très mature pour son âge (21 ans). Cela doit faire plaisir aux dirigeants du PSG et à l’entraîneur Thomas Tuchel qui ont un caillou en moins dans leurs chaussures.