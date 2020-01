PSG : Mbappé explose Neymar et les autres stars dans un domaine !

Selon l’Observatoire du football (CIES), l’attaquant Kylian Mbappé (PSG) est le footballeur le plus cher du monde à l’heure actuelle.

A en croire ce rapport diffusé sur le site du CIES, l’international français vaut 265,20 millions d’euros sur le marché des transferts. Loin de Mbappé, on retrouve Raheem Sterling (Manchester City, 223,7 millions d’euros) et Mohamed Salah (Liverpool, 175,1 millions d’euros). Quid des trois autres superstars du football mondial ? Autrement dit le trio Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) et Neymar (PSG).

Pour le CIES, l’Argentin vaut « seulement » 125,5 millions d’euros en ce début d’année 2020. De son côté, le Portugais a une valeur de… 80,3 millions. On peut penser que le fait que Messi ait 32 ans et Ronaldo 34 a une grosse influence sur ce classement spécifique. Même s’ils restent performants avec leurs clubs respectifs, « La Pulga » et « CR7 » sont, peut-être, dans la dernière grande ligne droite de leurs carrières respectives.

Neymar a été bien trop plombé…

Aujourd’hui, on imagine mal qu’un club mise 150 ou 200 millions sur eux. Cas échéant, ce serait très difficile de rentabiliser cet investissement vu qu’ils ont passé largement le cap de la trentaine d’années. En ce qui le concerne, Neymar est aussi très loin de Kylian Mbappé. Le CIES estime que l’attaquant brésilien du PSG vaut… 100,4 millions.

« Ney » a été plombé par une année 2019 très délicate (feuilleton lors du mercato, accusation de viol, blessures…). Sans tout cela, le joueur âgé de 27 ans pourrait rivaliser avec « KM7 » et peut-être même le dépasser. Forcément, Neymar a envie de vivre une année 2020 bien plus sereine sur tous les plans. Histoire de faire remonter sa cote de popularité et de rendre des bonnes copies sur le terrain. Dans un coin de sa tête, « Ney » rêve toujours de signer au Barça. Réponse l’été prochain…

Images de IconSport