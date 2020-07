Ménès raconte des histoires sexuelles sur deux anciens du PSG

Le journaliste Pierre Ménès s’est confié sur le pouvoir d’attraction que suscitent les footballeurs auprès des femmes.

Pierre Ménès était l’invité de Guillaume Pley mardi dans l’émission Le GQ. A cette occasion, la discussion a tourné autour des footballeurs, de l’attraction qu’ils suscitent auprès des femmes et de leurs infidélités. Le journaliste du Canal Football Club s’est montré très bavard, révélant notamment des histoires dont il a été le témoin. L’une d’elle concerne l’ancien attaquant du PSG David Ginola, victime de son succès en boites de nuit.

Ginola assailli en boite de nuit

Les footballeurs sont-ils tous infidèles ? « Tous, non, mais beaucoup, oui ». Parce qu’ils ont beaucoup d’opportunités ? « C’est un truc de fou. Moi j’ai vu des footballeurs en boite de nuit, du temps où je sortais donc c’est pas tout récent non plus, se faire attraper par la b… par des nanas. David Ginola pour ne pas le citer », a lâché Pierre Ménès qui avoue recevoir lui-même de multiples sollicitations.

« Déjà moi je vois du haut de mes 57 ans, le nombre de femmes qui m’envoient des photos d’elles à poil, qui me donnent des rendez-vous, qui veulent faire ma connaissance… Alors de temps en temps j’en piège une, je lui demande « mais tu sais qui je suis » ? Elle dit non alors là je zappe. Ca tape pas au hasard, ça tape au pognon », a-t-il raconté, avant de revenir sur l’histoire d’un autre ancien pensionnaire du PSG, Godwin Okpara, incarcéré pendant dix ans pour viol sur mineure.

Ménès se souvient d’Okpara

« J’ai une anecdote avec un joueur nigérian. Le mec est en prison avec sa femme pour esclavagisme, barbarie. Un joueur qui a joué à Strasbourg et au PSG, Godwin Okpara, que je connaissais, et qui avait peur de sa femme. Un jour sa femme voulait le taper à Strasbourg, il est allé se réfugier au commissariat. Il avait une fille au pair qui faisait le ménage, dormait dans la cave et sur qui il faisait des sévices corporels et un peu plus si affinités. Je crois qu’ils ont pris dix et huit ans de prison », a-t-il expliqué. L’ancien défenseur a désormais purgé sa peine et vit au Nigéria.

