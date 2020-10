Mercato : l’anecdote de Wenger sur Ronaldo

L’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger est revenu sur l’épisode du transfert de Cristiano Ronaldo en 2003.

Il n’était pas encore le joueur qu’il est devenu, mais à 18 ans Cristiano Ronaldo avait déjà attiré l’attention des plus grands clubs européens. En Angleterre notamment. Mis à part Manchester United où il a atterri, Arsenal par exemple, était très intéressé. Alors qu’il portait le maillot du Sporting Portugal, Arsène Wenger souhaitait le convaincre de rejoindre les Gunners. Un transfert manqué, comme il y en a tant d’autres.

Wenger avait un accord avec Ronaldo en 2003

« Je dirais qu’il n’y a pas un joueur, il y en a 50. D’un autre côté, le plus proche de cela était peut-être Cristiano Ronaldo, lorsqu’il a signé pour Manchester United. Nous avions un accord avec le Sporting et Manchester United a pris Carlos Queiroz comme entraîneur adjoint, et ils ont surenchéri rapidement et ont pris Ronaldo. Mais nous avions un accord », se souvient l’ancien coach d’Arsenal.

« Il avait le maillot d’Arsenal, j’ai déjeuné avec lui et sa mère au terrain d’entraînement. C’est un exemple, mais il y en avait tellement. L’histoire d’un grand club regorge de grands joueurs manqués ! », a ajouté Wenger au micro de RMC Sport. On connaît la suite, le quintuple Ballon d’Or a explosé sous le maillot des Red Devils sous les ordres d’Alex Ferguson, avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions.

Images de IconSport