Mercato / Arsenal : des joueurs pas au niveau, Aubameyang invité à partir

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Emmanuel Petit a la dent dure contre les joueurs et conseille à Aubameyang de s’en aller.

Il est loin le temps où Arsenal régnait sur la Premier League. Ils sont loin les Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp et autre Emmanuel Petit, qui portaient les Gunners de leur talent. Désormais, le club londonien est rentré dans le rang, largement dépassé par les ogres Liverpool et Manchester City, et même incapable de figurer dans le top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Cette saison, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pointent même à une indigne 9e place au classement.

Petit quitterait Arsenal s’il était Aubameyang

Pour Emmanuel Petit, beaucoup des joueurs qui composent l’équipe ne méritent pas de porter ce maillot. C’est pourquoi il suggère à l’une des rares satisfactions, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (20 buts en 35 matchs cette saison) d’aller chercher son bonheur ailleurs. « Si j’étais Pierre-Emerick Aubameyang, je quitterais Arsenal. Il y a de la qualité dans cette équipe mais quand vous arrivez au club de nos jours, vous voulez faire de grandes choses. Mais, les gars, Arsenal n’est plus le même. Cela devient un club moyen », a-t-il déploré.

« Je suis vraiment désolé pour les fans et tous les gens qui aiment le club. Je suis désolé pour les anciens joueurs qui essaient de maintenir la réputation d’Arsenal. Mais je ne suis pas désolé pour les joueurs, je pense que 75% d’entre eux au club en ce moment ne méritent pas de porter ce maillot. Ils devraient se regarder dans le miroir et montrer une certaine fierté », a lancé le champion du monde 1998 auprès de Paddy Power. Pour rappel, Aubameyang ne possède plus qu’un an de contrat, un transfert est donc tout à fait envisageable cet été.

Images de IconSport