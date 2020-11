Mercato / Barça : Griezmann doit partir vite

L’attaquant Antoine Griezmann doit-il s’entêter au Barça alors qu’il ne parvient pas à s’imposer ? Bixente Lizarazu a un avis tranché.

Interrogé sur le cas Antoine Griezmann, son ancien mentor Eric Olhats ne se prive pas pour affirmer que le principal problème provient de Lionel Messi qui, selon lui, fait régner un régime de terreur au FC Barcelone où il trône en monarque. Après une première saison décevante, l’international français ne parvient pas à rebondir, malgré quelques lueurs d’espoir éparses. Pour Bixente Lizarazu, il ne doit pas s’éterniser en Catalogne.

Pour Lizarazu, Griezmann n’a qu’une chose à faire : partir

« Il ne trouve pas sa place avec Leo Messi. Ils ne jouent pas ensemble. Et il ne trouve pas non plus de confiance avec les différents entraîneurs. Aucun n’a su le mettre dans les meilleures dispositions. Il est tellement impacté par tout ça qu’il n’arrive plus à jouer son foot », a jugé le champion du monde 1998 sur Téléfoot.

« Le cadre, le système, l’entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution, c’est de partir. (…) La situation a trop duré. Et attention, ça pourrait même avoir un impact pour l’équipe de France. Il ne doit plus s’infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs. Ce n’est pas grave. Le plus important, c’est de retrouver un meilleur environnement pour s’épanouir. C’est trop le bordel au Barça », a conseillé Lizarazu. Griezmann prendra-t-il un virage dès cet hiver ou sera-t-il tenté d’attendre un possible départ de Messi l’été prochain pour se donner une vraie chance de réussir à Barcelone ?

