Mercato / Barça : Griezmann a du souci à se faire

Le candidat à la présidence du Barça, Victor Font pourrait chercher à se débarrasser d’Antoine Griezmann l’été prochain.

Le recrutement d’Antoine Griezmann a-t-il été une erreur de la part du FC Barcelone ? Candidat à la présidence du club pour succéder à Josep Maria Bartomeu, Victor Font a une idée tranchée sur la question. Selon lui, les Blaugrana n’auraient pas dû miser 120 millions d’euros pour l’arracher à l’Atlético de Madrid à l’été 2019. Ce qui pose inévitablement la question de l’avenir du Français si celui-ci venait à être élu.

Le recrutement de Griezmann, une erreur pour Font

« C’est très surprenant pour Griezmann en raison du talent qu’il a, mais c’est une signature qui n’aurait pas dû se faire à cause du poste qu’il occupe. Son positionnement est très compliqué car il joue au poste occupé par Messi », a-t-il jugé auprès de la Cadena COPE. Sachant que Font espère convaincre Lionel Messi de prolonger l’aventure s’il est élu, Griezmann a donc du souci à se faire.

Le candidat à la présidence considère par ailleurs que le départ forcé de Luis Suarez n’est pas cohérent non plus sachant qu’il n’a pas été remplacé. « Il était temps de se renouveler après avoir touché le fond et on pouvait s’attendre à ce que Luis Suarez soit l’un de ceux qui partent. Cela a été fait sans avoir de remplaçant clair. On peut souffrir cette saison d’un manque de buts », a-t-il constaté.

Images de IconSport