Mercato / Barça : Griezmann avait pris une décision radicale

Le 8-2 face au Bayern a peut-être changé le destin d’Antoine Griezmann. Sans lui, le Français aurait peut-être quitté le Barça cet été.

Si le FC Barcelone n’avait pas perdu 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions… Quique Setién n’aurait peut-être pas été renvoyé et remplacé par Ronald Koeman… Lionel Messi n’aurait peut-être pas eu envie de claquer la porte… Antoine Griezmann aurait pu se retrouver sur la ligne de départ. Au terme d’une première saison compliquée pour lui avec une adaptation difficile dans le vestiaire et dans le jeu, et des relations très fraîches avec la star argentine, l’international français a envisagé de s’en aller.

Griezmann n’avait qu’une envie : partir

« Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie : partir. Il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste », a révélé son ancien agent Eric Olhats au micro de RMC. « Puis il y a eu ce qu’on sait et une conversation avec Koeman qui l’a rassuré, lui a fait part de ses projets, du fait qu’il le considérait comme un joueur important pour l’avenir », a-t-il poursuivi.

« C’est un garçon qui a gardé beaucoup de fraîcheur et ne fonctionne qu’avec l’envie. Il était impossible de repasser une année comme ça », a conclu l’ancien mentor du champion du monde 2018. Alors que Lionel Messi et Luis Suarez sont annoncés partants, Ronald Koeman a en effet communiqué à Griezmann son intention de rebâtir l’attaque autour de lui. Une sacrée responsabilité pour le Français qui va donc devoir endosser le costume de leader juste après un certain sextuple Ballon d’Or. Pas simple du tout, mais un défi extraordinairement stimulant.

