Mercato / Barça : ça sent le cramé pour ce joueur à 60 M€

Annoncé comme sa priorité de recrutement en attaque, Lautaro Martinez s’éloigne doucement mais sûrement du Barça.

Ces derniers mois, Lautaro Martinez était donné comme la priorité de recrutement du FC Barcelone en attaque pour cet été. Mais plus les semaines passent, plus l’opération semble perdre du crédit. L’Inter Milan n’a pas l’intention de céder son buteur facilement et de son côté, le club catalan n’a pas beaucoup de latitudes financières. Dans ces conditions, l’affaire risque de capoter. D’autant que l’écurie lombarde semble désormais déterminée à convaincre l’international argentin de 22 ans de poursuivre l’aventure.

L’Inter veut discuter prolongation avec Martinez

« L’opération de renouvellement en fin de saison concerne plusieurs joueurs, notamment les plus jeunes avec lesquels le club souhaite se lier longtemps. Il en fait partie, il existe une relation de confiance entre nous. Il est heureux de porter ce maillot, nous sommes flattés de l’avoir et au bon moment nous nous retrouverons », a indiqué le directeur sportif de l’Inter à Sky Italia. Pour rappel, Lautaro Martinez dispose déjà d’un contrat jusqu’en juin 2023.

Depuis la reprise des compétitions en Italie le mois dernier, l’attaquant a perdu de sa superbe avec seulement 2 buts marqués en 10 matchs, alors qu’il en totalisait 16 en 31 matchs cette saison jusque là. Sachant que l’Inter Milan a déjà conclu la vente de Mauro Icardi définitivement transféré au Paris Saint-Germain et n’a donc pas de besoin crucial de faire entrer de l’argent dans les caisses, le Barça va devoir se montrer très convaincant s’il désire attirer Lautaro Martinez dans ses filets.

