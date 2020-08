Mercato / Barça : Messi à City ? Klopp donne son opinion

Que pense l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp de la possibilité de voir Lionel Messi atterrir chez son concurrent Manchester City ?

Comme le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin serait venue aux nouvelles après avoir appris que Lionel Messi désire quitter son club de toujours, le FC Barcelone. La curiosité ne coûte rien, et même si les chances des Bianconeri sont maigres, cela leur permet au moins d’en savoir plus sur ce qui va inévitablement devenir le feuilleton de l’été. Il faut bien le dire, l’idée de voir l’Argentin associé à Cristiano Ronaldo fait saliver. Pour autant, à cette heure, Manchester City demeure le mieux positionné parmi les candidats potentiels.

Klopp adorerait voir Messi en Angleterre, mais…

Une mauvaise nouvelle pour Jürgen Klopp ? Que pense l’entraîneur de Liverpool d’une possible signature de Messi chez son voisin et grand rival en Premier League ? « Messi à Liverpool ? Qui ne voudrait pas l’avoir dans son équipe ? Mais il n’y a aucune chance, non. Mais c’est un très bon joueur, pour être honnête (rires). Du coup, oui il va aider City s’il signe là-bas. Et ce sera encore plus difficile de les battre. Pour le championnat, ce serait super et ça augmenterait encore l’attractivité, mais je ne suis pas sûr que la PL ait besoin d’un tel boost », a réagi l’Allemand.

« Je rappelle aussi qu’il n’a jamais joué dans un autre championnat. Ici, le football est différent. J’adorerais voir Messi ici, mais je ne suis pas sûr qu’il vienne », a ajouté le coach des Reds, champion d’Angleterre en titre, en conférence de presse. A cette heure, rien n’est sûr. Toutefois, l’Argentin aurait-il pris le risque d’annoncer au Barça son souhait de quitter le club, s’il n’était pas certain de pouvoir trouver un point de chute ? A moins qu’il ne s’agisse d’un énorme coup de bluff destiné à avoir la peau du président Josep Maria Bartomeu, ou à négocier un nouveau contrat stratosphérique avec les Blaugrana.

Images de IconSport