Mercato / Barça : Messi a proposé un deal à Bartomeu

L’attaquant Lionel Messi aurait demandé au président du Barça, Josep Maria Bartomeu de conserver Luis Suarez.

La rencontre de mercredi entre Jorge Messi et Josep Maria Bartomeu a peut-être été décisive pour l’avenir de Lionel Messi. A cette occasion, le président du FC Barcelone a en effet signifié au père de l’attaquant de 33 ans qu’il n’était pas disposé à le libérer de sa dernière année de contrat, ni même à le laisser partir. Dans le même temps, Manchester City ne donne pas l’impression d’être prêt à tout pour forcer son départ, sans doute par manque de liquidités.

Messi partant pour rester si Suarez reste aussi au Barça

Dans ces conditions, le dossier est bloqué et l’Argentin risque d’être contraint de rester en Catalogne une saison de plus. Père et fils auraient du reste discuté de la situation et se seraient résignés à l’accepter. En attendant de savoir si par la suite Bartomeu parviendra à le convaincre de prolonger son bail pour ne pas le voir partir libre l’été prochain, le sextuple Ballon d’Or aurait toutefois soumis une exigence pour rentrer dans le rang.

Selon le Corriere dello Sport, il aurait pressé sa direction de retenir son grand ami Luis Suarez, à qui le nouvel entraîneur Ronald Koeman avait ouvert la porte. Ces derniers jours, la presse italienne annonçait qu’un accord été proche d’être trouvé pour le transfert de l’Uruguayen à la Juventus Turin. Mais toujours selon le quotidien transalpin, Bartomeu aurait accepté de répondre favorablement à la requête de Messi si ce dernier acceptait de rester.

Images de IconSport