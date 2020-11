Mercato / Barça : Nadal entre en jeu pour convaincre Messi

L’oncle du célèbre tennisman, Toni Nadal est déterminé à tout faire pour convaincre Lionel Messi de rester au Barça.

Victor Font est l’un des principaux candidats, et favori pour remporter la prochaine élection présidentielle du FC Barcelone, prévue en janvier. Le possible successeur du démissionnaire Josep Maria Bartomeu tente notamment de séduire les socios en leur promettant de tout faire pour convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, dont le terme est prévu en juin prochain. Toni Nadal, qui rejoindra le conseil d’administration si Font est élu, s’est longuement exprimé sur ce dossier.

Pour Nadal, Messi a encore beaucoup à donner et à gagner au Barça

« C’est une très mauvaise nouvelle que le meilleur joueur de l’histoire ne veuille pas être avec nous. Je suis particulièrement mécontent qu’à tout moment il envisage de quitter le club. Nous allons essayer de changer cela. Si Victor gagne, nous essaierons de faire de notre mieux », a confié l’oncle de Rafael Nadal au journal Sport. En sont-ils capables ? « Je ne sais pas, mais j’essaierai à coup sûr. J’aimerais qu’ils me donnent une chance d’essayer. »

« J’aimerais le voir gagner une autre Ligue des champions et un Ballon d’Or avec nous, et j’aimerais qu’il nous aide à réaliser un projet passionnant. Dans les matchs que j’ai vus, je le vois motivé et à un bon niveau. Je fais toujours confiance aux meilleurs et Messi est le meilleur du monde depuis de nombreuses années, il continue de l’être et je suis convaincu qu’il doit encore donner beaucoup de satisfaction au club », a ajouté Nadal.

Le prochain président du Barça sera malgré tout très probablement celui qui verra Messi partir. « Pour le moment, nous devons essayer de faire rester Messi. C’est la condition sine qua non, mais malheureusement Messi ne sera pas éternel et laissera un grand vide pour nous tous qui l’aimons depuis tant d’années. Nous devons bien nous préparer », a prévenu le procha de Font.

