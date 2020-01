Mercato / Barça : Xavi explique son refus, mais oublie une raison cachée…

Actuellement à Al Sadd, Xavi a donné la raison principale de son refus de succéder à Ernesto Valverde à la tête du Barça.

Xavi était annoncé comme le grand favori pour succéder à Ernesto Valverde à la tête de l’équipe du FC Barcelone. Mais l’actuel entraîneur a refusé la proposition (alors même qu’il rêve de prendre le poste). Conséquence, le club catalan a finalement opté pour Quique Setien, libre depuis son départ du Betis Séville l’été dernier. L’ancien milieu de terrain espagnol est revenu sur son choix.

Trop tôt pour Xavi

« Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais je n’ai pas accepté cette offre. Il est trop tôt pour moi pour entraîner Barcelone », a expliqué le champion du monde 2010. « Mon choix de continuer avec Al Sadd (au Qatar) et de rejeter l’offre de Barcelone, je l’ai d’abord annoncé à ma famille, puis aux joueurs d’Al Sadd parce qu’ils ont suivi cela et qu’au cours des 3 derniers jours, je n’étais pas dans les meilleures dispositions », a-t-il poursuivi.

Xavi attend les élections en 2021

Ce refus n’entame en rien son ambition de prendre un jour les rênes de l’équipe catalane. « J’adore le nouvel entraîneur de Barcelone, j’aime sa façon de travailler et je m’attends à ce qu’il réussisse avec l’équipe. Ce sera toujours mon rêve préféré d’entraîner de l’équipe de Barcelone », a réaffirmé Xavi en conférence de presse. A noter (ceci explique peut-être aussi cela), ce dernier soutient Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone. Les élections auront lieu en 2021…

Images de IconSport