Mercato : le Bayern donne une leçon au PSG

Le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions en ayant dépensé deux fois moins d’argent que le PSG sur le marché des transferts.

Dépenser beaucoup d’argent sur le marché des transferts ne suffit pas à remporter la Ligue des Champions. La preuve avec l’étude publiée par l’Observatoire du football CIES ce lundi, qui a établi le classement des effectifs les plus chers en termes d’indemnités versées pour bâtir leur équipe. A ce jeu-là, Manchester City arrive en première position avec 1,036 milliard d’euros d’investissements consentis sur le marché.

Le PSG, 2e effectif le plus cher derrière Manchester City

En deuxième position, on retrouve le Paris Saint-Germain qui a dépensé beaucoup d’argent, 888 millions d’euros exactement (en baisse de 25 millions d’euros sur un an), dont près de la moitié sur les seuls Neymar et Kylian Mbappé. Les champions de France devancent Manchester United (844 M€), le Barça (826 M€) et Chelsea (763 M€). A noter, le Bayern Munich qui vient de remporter la Ligue des Champions, ne pointe qu’à la 15e place avec 408 millions d’euros déboursés sur son effectif actuel.

Top 10 des effectifs les plus chers en Europe, selon les indemnités de transfert dépensées :

1. Manchester City : 1,036 milliard d’euros

2. Paris Saint-Germain : 888 millions d’euros

3. Manchester United : 844 millions d’euros

4. FC Barcelone : 826 millions d’euros

5. Chelsea : 763 millions d’euros

6. Real Madrid : 708 millions d’euros

7. Liverpool : 666 millions d’euros

8. Juventus Turin : 594 millions d’euros

9. Arsenal : 590 millions d’euros

10. Everton : 504 millions d’euros

Images de IconSport