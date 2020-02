Mercato : ce que Buffon pense et a appris de son passage au PSG

Le gardien de but Gianluigi Buffon regrette-t-il son passage au PSG la saison passée ? Son coéquipier Leonardo Bonucci répond.

Un petit tour et puis s’en va, Gianluigi Buffon n’a pas fait long feu au Paris Saint-Germain, où il n’est resté qu’un an la saison passée. Arrivé de la Juventus Turin, le légendaire gardien de but y est retourné l’été dernier. S’il n’a pas laissé un souvenir impérissable dans la capitale du fait de performances très en deçà de ce qu’il offrait au sommet de sa carrière, l’Italien de 42 ans ne regrette pas cette expérience qui lui a permis de découvrir un autre football et une autre mentalité.

Buffon a pu comparer les méthodes française et italienne

« On en parle souvent et il est enthousiaste d’être allé au PSG », a confié son coéquipier bianconero Leonardo Bonucci à L’Equipe. « Cela l’a ouvert à une autre mentalité. Il m’a dit qu’il avait eu besoin d’un mois pour s’adapter et ensuite, il a peut-être compris que nous, Italiens, exagérons un peu. Parce que nous, c’est toujours les horaires, les règles, tu ne peux jamais sortir », a raconté le défenseur central.

« Alors qu’au PSG, tu vis à Paris, tu te retrouves au stade à 19 heures pour jouer à 21 heures, tu comprends que le foot n’est pas seulement le nôtre, avec les mises au vert tout le temps, les réunions », a-t-il poursuivi. Les résultats donneraient toutefois plutôt raison à la Juve… La saison passée, ce dilettantisme à la française a d’ailleurs été pointé du doigt après la défaite face à Manchester United, comme une explication de l’élimination.

« Il est content de l’avoir fait, cela lui a servi pour envisager le métier différemment. Il a connu une autre facette de lui-même, et je le trouve serein, heureux », a conclu Leonardo Bonucci à propos de son ami Gianluigi Buffon.

Images de IconSport