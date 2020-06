Mercato / Chelsea : une mise au point pour Kanté

L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard a dit tout le bien qu’il pense du milieu de terrain français N’Golo Kanté.

Ces derniers jours, s’est répandue l’idée selon laquelle Chelsea serait d’accord pour ouvrir la porte à N’Golo Kanté, d’une part pour lui permettre de récupérer l’argent nécessaire pour assouvir ses envies de recrutement, d’autre part car Frank Lampard souhaiterait revoir la configuration de son équipe, dans laquelle le Français n’aurait plus vraiment sa place. Cette seconde hypothèse paraît peu crédible, si l’on se fie aux derniers propos de l’entraîneur des Blues.

Pour Lampard, Kanté peut jouer partout

L’Anglais considère en effet que le champion du monde 2018 a les qualités pour jouer n’importe où dans son équipe. « Les gens sous-estiment N’Golo avec le ballon. Je pense qu’il a les attributs pour jouer tous les rôles, c’est l’une des beautés de sa façon de jouer et, bien sûr, ce qu’il donne en récupérant le ballon, en étant si rapide dans la récupération, si rapide dans le pressing, couvrant beaucoup de terrain – et aussi à quel point il est bon avec le cuir », a-t-il réagi.

« Je pense que les gens peuvent sous-estimer à quel point N’Golo est bon avec le ballon, à quelle vitesse il peut se déplacer avec et le transmettre », a-t-il insisté en conférence de presse. « Je n’ai donc aucun problème à le faire jouer dans différentes positions, c’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé un peu avec lui, et cela me donne de bonnes options dans cette position plus profonde à certains moments », a ajouté Frank Lampard. Pas vraiment le discours d’un entraîneur qui désire se séparer de son joueur…

