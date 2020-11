Mercato : clash entre Alaba et le Bayern, le PSG à l’affut

Le courant ne passe plus entre le défenseur David Alaba et la direction du Bayern Munich. Plusieurs clubs dont le PSG sont aux aguets.

« Être condamné à laisser partir libre un joueur de cette qualité est une catastrophe. Nous serions heureux que David nous envoie un signal fort, mais je ne vois pas d’issue favorable », a lâché le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic à propos de David Alaba qui ne possèdera plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison. Le dirigeant bavarois cherche à convaincre le défenseur de 28 ans de prolonger mais les deux parties butent sur la question salariale.

L’international autrichien demanderait 19 millions d’euros par an, soit le même traitement que Robert Lewandowski. Le Bayern lui aurait proposé un bail de cinq ans à 11 millions d’euros brut par an plus 6 de primes. « Dans quel monde vivez-vous » aurait lâché Salihamidzic à son agent Pini Zahavi lors d’un entretien dans le courant de l’été.

Le père d’Alaba remonté contre le Bayern

A cette heure, le géant allemand aurait rompu les négociations, laissant ensuite fuiter des informations dans la presse sur les prétentions du joueur, ce qui n’a pas plu du tout à son père et conseiller George Alaba. « David est très déçu et blessé parce que beaucoup de choses fausses et nuisibles sont dites en public (par les dirigeants du Bayern). Son avenir ? Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Il est fort mentalement et peut gérer la situation de manière détendue », a-t-il lancé auprès de l’agence autrichienne APA. Le PSG, mais aussi Liverpool, le Real Madrid et Manchester City seraient à l’affut.

Images de IconSport