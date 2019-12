Mercato / Juve : un coup de massue sur la tête de Rabiot

En difficultés depuis le début de la saison, le milieu de terrain de la Juventus Turin, Adrien Rabiot a été affublé d’un titre peu flatteur.

« Ce qui est positif c’est qu’Adrien Rabiot vient de jouer trois matchs consécutifs et son évolution est positive. Il s’améliore de match en match. Il est meilleur sur le plan mental, il se sent mieux au sein du groupe et s’habitue au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut être la vraie grande surprise de cette deuxième moitié de saison », avait positivé l’entraîneur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri il y a dix jours.

Rabiot jugé comme le plus gros flop en Italie

Après des débuts compliqués, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est peut-être sur la bonne voie. Néanmoins, son bilan à mi-saison est peu flatteur, avec seulement 12 apparitions dont 7 titularisations toutes compétitions confondues, pour aucun but ni passe décisive. Sport Mediaset n’y va pas avec le dos de la cuillère, en lui accordant le titre peu glorieux de plus grand flop des clubs italiens du dernier mercato estival.

La presse transalpine est si peu convaincue par sa capacité à s’imposer à la Juventus Turin qu’elle évoque déjà la possibilité d’un départ, à Arsenal par exemple. Une hypothèse qui a peu de chances de se produire dès cet hiver. Pour rappel, Adrien Rabiot était arrivé libre dans le Piémont l’été dernier. Après une année très difficile à Paris où il était mis au placard, il n’est pas étonnant que ses débuts aient été compliqués à la Juve. Reste désormais à savoir si la seconde moitié de saison sera meilleure ou non.

