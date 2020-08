Mercato / Juve : Sarri a commis une grosse erreur avec Ronaldo

Maurizio Sarri s’est mis le vestiaire à dos dès son arrivée à cause d’une rencontre un peu particulière avec Cristiano Ronaldo.

L’élimination de la Juventus Turin en 8es de finale de la Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais (0-1, 2-1) a été fatale à Maurizio Sarri, démis de ses fonctions samedi après une saison seulement à la tête de la Vieille Dame. Cer départ fait le bonheur de certains. Comme Douglas Costa, Emre Can et Mario Mandzukic qui ont liké le post Instagram des Bianconeri annonçant la mise à l’écart du technicien. Pour rappel, les trois n’avaient pas ses faveurs, les deux derniers cités ont choisi de quitter le club dès l’hiver dernier.

Quand Sarri est monté sur le yacht de Ronaldo

Ils ne sont probablement pas les seuls à se réjouir du débarquement de l’ancien coach de Chelsea. Le Corriere della Sera explique que Maurizio Sarri avait froissé une partie du vestiaire dès son arrivée dans le Piémont l’été dernier. Comment ? En faisant de Cristiano Ronaldo un joueur à part. Sur les conseils du directeur sportif Fabio Paratici, il aurait accepté d’aller rencontrer la star portugaise directement sur son yacht pendant ses vacances.

Objectif : faire connaissance et lui demander ses préférences tactiques. Si le quintuple Ballon d’Or a apprécié la démarche de son nouveau coach, ses coéquipiers auraient en revanche bien moins goûté ce traitement particulier dans un club où l’institution passe habituellement devant n’importe quel joueur. De plus, Maurizio Sarri a par la suite annoncé au groupe qu’il entendait bâtir deux équipes : une autour de CR7 et une autre quand ce dernier serait absent. Cette défiance du vestiaire à son égard a probablement pesé dans la balance au final.

Images de IconSport