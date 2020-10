Mercato / Lyon : le successeur de Garcia s’impatiente

Jean-Michel Aulas a mis un coup de pression sur son entraîneur Rudi Garcia. Dans son ombre, Laurent Blanc est toujours disponible…

« On a un contrat avec Rudi Garcia, qui est venu avec beaucoup de monde. On va attendre décembre et la fin de la première partie de championnat pour faire un point. On aura le choix de le reconduire ou pas, selon les résultats et le contenu. Le 30 juin, on sera en situation de choisir un nouveau coach si besoin. Rudi sait très bien qu’il n’a qu’une hypothèse, c’est gagner et gagner encore, et remettre l’Olympique Lyonnais là où il doit être », a prévenu Jean-Michel Aulas au micro d’OLTV.

Blanc commence à trouver le temps long

Deux infos à retenir de l’intervention du président lyonnais. La première : Rudi Garcia et son staff imposant coûteraient cher à limoger dès à présent. La seconde : sans podium en Ligue 1 cette saison, la porte lui est promise. Son successeur est peut-être déjà tout désigné, en la personne de Laurent Blanc qui avait déjà été en contacts avant que la direction de l’OL ne choisisse Garcia. Sans club depuis maintenant quatre ans, l’ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG commence à trouver le temps long.

« Le terrain me manque de plus en plus. Ça me manque depuis quelque temps pour être précis, avant non. J’ai profité du break, maintenant il faut revenir », a-t-il confié à L’Equipe TV. « Mais si ça ne se fait pas, je n’en ferai pas une maladie. La vie est trop belle pour attendre devant son téléphone qu’un nouveau challenge se présente à toi », a ajouté Blanc. Reste à savoir où il pourra trouver son bonheur. Après l’échec des négociations la saison passée, la piste lyonnaise apparaît toujours comme une des plus crédibles.

Images de IconSport