Mercato / Lyon : Juninho met les pieds dans le plat pour Depay

L’attaquant Memphis Depay va-t-il quitter Lyon avant la fin du mercato ? Le directeur sportif Juninho fait le point sur la situation.

« Si Memphis pouvait partir en août, il devrait rester avec nous pour 2020/2021 ! Contrairement à ce que j’ai lu il n’y a pas eu d’échange avec le Barça, je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP », a lancé Jean-Michel Aulas sur Twitter, alors que les rumeurs de transfert du Néerlandais sont toujours aussi présentes. Le Barça, mais aussi Dortmund ou la Roma seraient intéressés.

Juninho sait que Depay est en position de force

Interrogé sur ce dossier sensible, le directeur sportif Juninho a répondu sans langue de bois. « Si une proposition arrive de Barcelone, on va être obligé de réfléchir. Mais aujourd’hui, on est aussi capable de garder Memphis sportivement et de l’utiliser jusqu’à la fin de la saison. Pour nous, il y a l’intérêt de le prolonger. Le président est capable de faire l’effort. Mais ce que je sens de la part de Memphis, c’est que cela va être difficile. C’est mon sentiment après avoir discuté avec lui », a-t-il révélé au micro de RMC.

Pour rappel, l’attaquant néerlandais vient d’entamer sa dernière année de contrat. « Quand un joueur de 26 ans est en fin de contrat, qu’il y a un club comme le Barça derrière, une des plus grandes équipes au monde, cela fait rêver un joueur. Je dirais qu’aujourd’hui, Memphis Depay est en position de force, parce qu’il est en fin de contrat », a-t-il admis. « On n’a rien reçu officiellement pour Memphis. Jusqu’à maintenant, on n’a pas reçu de proposition pour Memphis », a ajouté Juninho. La balle est donc dans le camp des Blaugrana.

