Mercato / Lyon : la raison incroyable de l’échec du transfert de Depay au Barça

Memphis Depay était prêt à quitter Lyon pour rejoindre le Barça. Mais une donnée inattendue a finalement bloqué le Néerlandais.

Memphis Depay a longtemps cru pouvoir rejoindre le FC Barcelone cet été. Une opportunité qui ne se refuse pas pour le Néerlandais qui affirmait il y a déjà un an son désir d’aller voir à l’étage au-dessus de l’Olympique Lyonnais. Finalement, l’attaquant de 26 ans va devoir rester quelques mois de plus dans le Rhône, soit jusqu’en janvier, soit jusqu’en juin au terme de son contrat. La faute à qui ? A l’évidence pas du joueur qui était motivé par le challenge catalan. On le comprend.

Le Barça n’avait plus de masse salariale disponible pour intégrer Depay

Pas non plus du nouvel entraîneur blaugrana Ronald Koeman qui avait publiquement affirmé son désir de l’attirer dans ses filets, après l’avoir déjà dirigé sous le maillot des Pays-Bas. La faute aux dirigeants barcelonais et lyonnais qui n’ont pas pu s’entendre sur le montant de l’indemnité de transfert ? Là encore, il semblerait que non. Catalunya Radio affirme en effet que le président Jean-Michel Aulas avait accepté une offre de 5 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus éventuels. Si le joueur et le Barça étaient d’accord, si les deux clubs étaient d’accord également, alors pourquoi l’opération n’a-t-elle pas pu aboutir ?

Toujours selon le media catalan, c’est en fait la Liga qui a fait capoter l’affaire. La raison ? L’arrivée de Depay dans l’effectif barcelonais faisait franchir le plafond de masse salariale autorisée ! Autrement dit, le Barça devait absolument se délester d’un joueur au salaire au moins équivalent pour pouvoir intégrer le Néerlandais. Mais dans ce marché bloqué, il n’y est pas parvenu (on pense en particulier à Ousmane Dembélé annoncé du côté de Manchester United ces derniers jours). A moins qu’il n’ait rien fait pour y parvenir…

