Mercato : règlement de comptes à Lyon

Désormais à Dijon, l’ancien entraîneur des gardiens lyonnais Grégory Coupet s’en est pris à Rudi Garcia. Lequel lui a répondu.

« On n’avait pas d’atomes crochus. On a une vision un peu différente de ce qu’est le management et le côté collectif. C’est comme ça. C’est d’ailleurs pour ça, je pense, que je n’ai jamais eu de retour avec lui et de possibilité de parler concrètement », a expliqué Grégory Coupet à RMC Sport pour justifier sa décision de quitter l’Olympique Lyonnais avec qui son contrat arrivait à échéance, pour rejoindre Dijon en tant qu’entraîneur des gardiens.

Garcia affirme qu’il voulait voir Coupet prolonger

Visé par ses propos, l’entraîneur Rudi Garcia a démenti dans la foulée être à l’origine de son départ. « Je me suis déjà exprimé et je répète donc que le club et moi voulions garder Grégory Coupet », a-t-il prétendu dans les colonnes du journal Le Progrès. « Le club lui a fait une proposition de prolongation d’une année, en cohérence avec tous les autres membres du staff, dont le contrat se terminera à la fin de la saison. Il a décidé de partir », a ajouté le coach lyonnais.

Rudi Garcia n’est pas le seul avec qui le courant ne passait pas. La tension était également palpable avec son ancien coéquipier désormais directeur sportif, Juninho. « Quand l’OL a recruté Ciprian Tătăruşanu, je n’ai pas été informé. Juni me disait aussi que j’étais trop proche des gardiens. Il fallait bien qu’on trouve quelque chose à me reprocher », a lancé Grégory Coupet lors de sa présentation à Dijon. La page est désormais tournée.

