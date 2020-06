Mercato : un soutien financier bienvenu pour les clubs de Ligue 1

A l’aube de son arrivée en Ligue 1, le patron de Mediapro, Jaume Roures va faire un geste fort à destination des clubs.

Nous vous en parlions hier, Jaume Roures soutient la position défendue par Jean-Michel Aulas qui déplore la décision de la Ligue de Football Professionnel d’arrêter définitivement la saison de Ligue 1. Le patron de Mediapro, principal diffuseur du championnat à partir de la rentrée prochaine, craint que ce choix impacte fortement le prochain mercato en raison des difficultés économiques liées au manque à gagner. Or, son intérêt est que les clubs puissent conserver leurs meilleurs joueurs et recruter de nouveaux talents.

Mediapro va verser des droits TV en avance pour soutenir le mercato en Ligue 1

« Commencer à la fin août ou début septembre, cela ne change rien. Je suis plus préoccupé par la qualité du championnat et les transferts de joueurs. Je crains les transferts de joueurs importants, ce qui nous affectera, c’est évident. Cela aura un effet sur notre business mais aussi sur les fans de foot français », a-t-il exprimé dans les colonnes de L’Equipe. Pour les aider à faire face au manque de liquidités, Jaume Roures se dit prêt à faire un premier versement de droits TV avant même le démarrage de la prochaine saison.

« Je me suis engagé à payer deux semaines avant le démarrage de la saison. La saison doit normalement débuter le 22 août. Si la Ligue démarre le 22 août, on va payer le 6 ou le 7. Ce n’est pas un geste, c’est dans la logique d’une bonne collaboration », a-t-il dévoilé. « Pour moi, les droits ne sont pas affectés par le huis-clos. Le problème n’est pas le huis-clos, le problème est l’arrêt du championnat. Quand la Ligue 1 démarrera, il ne faudra pas qu’elle s’arrête. Là, on aurait un problème », a prévenu le patron de Mediapro.

Images de IconSport