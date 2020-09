Mercato : Messi reste au Barça, explique sa décision et accable Bartomeu !

Bloqué par son président, Lionel Messi a annoncé sa décision de rester au Barça une année de plus. Contraint et forcé…

Nous le présagions déjà hier, c’est désormais officiel : Lionel Messi va finalement poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone. Lui qui espérait voir la porte de sortie s’ouvrir, a été retenu par le bras par son président Josep Maria Bartomeu et surtout par la clause de 700 millions d’euros contenue dans son contrat. Le feuilleton est déjà terminé : le sextuple Ballon d’Or a confirmé ce vendredi qu’il portera bien, de nouveau, le maillot blaugrana cette saison.

Messi ne voulait pas d’une action en justice face au Barça

« Je vais poursuivre mon aventure au club parce que le président m’a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause de 700 millions d’euros, chose qui m’est impossible. L’autre moyen d’y parvenir, c’était d’aller en justice. Je n’irai jamais en procès contre le Barça car c’est le club que j’aime, qui m’a tout donné depuis mon arrivée ici. C’est le club de ma vie, j’ai fait ma vie ici », a indiqué La Pulga lors d’un entretien accordé à Goal.

« Je vais rester au Barça. Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. Je veux toujours ce qu’il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et une nouvelle ligne directrice. C’est bien, mais il faut voir comment l’équipe réagira et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même », a annoncé Messi.

Messi accable Bartomeu

L’Argentin a aussi profité de cette clarification pour arroser copieusement Bartomeu qui n’a, selon lui, pas tenu ses promesses. « J’ai dit au club, en particulier au président, que je voulais partir. Je lui ai dit toute l’année. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé. Ce fut une année très difficile, j’ai beaucoup souffert à l’entraînement, dans les jeux et dans les vestiaires », a-t-il avoué. « Je l’ai dit au président et bon, le président a toujours dit qu’à la fin de la saison je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin il n’a pas tenu parole », a-t-il déploré.

« J’ai eu du mal à me décider. Cela ne vient pas du résultat du Bayern, cela vient de beaucoup de choses. J’ai toujours dit que je voulais finir ici et j’ai toujours dit que je voulais rester ici. La direction est un désastre. Bartomeu voulait un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à élargir la légende de Barcelone. Et la vérité est qu’il n’y a pas eu de projet ou rien depuis longtemps, ils jonglent et couvrent des trous au fur et à mesure que les choses passent. Chaque année ils font les fiers, mais chaque année on bricole », a accusé la star argentine.

