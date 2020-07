Mercato / OM : un défenseur de Bundesliga proche de signer ?

A la recherche d’un défenseur central, l’OM aurait bien avancé sur le dossier de Leonardo Balerdi, actuellement à Dortmund.

Avant de penser à recruter, l’OM doit d’abord vendre pour équilibrer ses comptes. Pour l’heure, les départs tardent à se concrétiser et Marseille a finalement pris les devants en signant le milieu de terrain Pape Gueye, en fin de contrat au Havre. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui espère également accueillir un joueur offensif ainsi qu’un défenseur central. Ce dernier pourrait remplacer numériquement Boubacar Kamara qui pourrait être sacrifier sur l’autel financier.

L’OM en passe d’obtenir le prêt de Balerdi ?

Ce dernier ne montre pas d’envie particulière de quitter la cité phocéenne bien au contraire, mais la direction prospecte d’ores et déjà pour lui trouver un successeur éventuel. Selon OM United, elle pourrait trouver son bonheur en Allemagne et plus précisément à Dortmund. Le joueur visé serait Leonardo Balerdi. Recruté à Boca Juniors en janvier 2019 contre une indemnité de 15,5 millions d’euros, l’Argentin de 21 n’a pas réussi à s’imposer dans la Ruhr (8 matchs cette saison) et a vu sa valeur chuter depuis.

Sous contrat jusqu’en 2024, il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Lucien Favre qui l’a même renvoyé en équipe réserve cette saison. L’OM pourrait en profiter. Toujours selon le media spécialisé, un prêt avec option d’achat serait proche d’être bouclé entre les deux clubs. Si l’affaire se concrétisait, les Marseillais s’offriraient alors une recrue à moindre frais sans prendre de risque financier dans le cas où Leonardo Balerdi ne parviendrait pas à faire ses preuves.

Images de IconSport