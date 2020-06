Mercato / OM : un prétendant pour Benedetto, son remplaçant déjà trouvé ?

L’attaquant Dario Benedetto a affirmé vouloir continuer l’aventure marseillaise. Mais Naples pourrait rebattre les cartes.

« J’avais ce rêve de jouer la Ligue des Champions, et ce rêve je l’ai ici à l’OM, car la saison prochaine je la jouerai. Aujourd’hui je prends du plaisir à l’OM, je profite du foot français et de mon rêve de jouer cette compétition », avait confié Dario Benedetto fin mai. Arrivé l’été dernier de Boca Juniors, l’attaquant argentin a ainsi fermé la porte à un départ lors du prochain mercato. Mais en football, il ne faut jamais dire jamais… D’autant que le club marseillais a un besoin urgent d’équilibrer ses comptes.

Benedetto ciblé par Naples

Si une offre importante se présentait, rien ne dit que les dirigeants ne l’accepteront pas. Celle-ci pourrait-elle venir d’Italie ? Selon Radio Marte, l’attaquant argentin serait dans le viseur de Naples qui risque de perdre Arek Milik. Ce dernier a refusé de prolonger son contrat et serait ciblé par la Juventus Turin. Petit hic, le club italien est à 9 points de la 4e place de Serie A, qualifiante pour la Ligue des Champions. S’il signait, Dario Benedetto devrait alors renoncer à son rêve de disputer la prestigieuse compétition européenne la saison prochaine.

L’OM pense aussi à Marcos Paulo

De son côté, l’OM travaille sur le recrutement d’un nouvel attaquant, que l’Argentin parte ou non. Comme vous le savez, le Rennais M’Baye Niang est annoncé avec insistance dans le viseur depuis deux semaines. Mais il n’est pas le seul ciblé. Selon Globoesporte, les dirigeants olympiens pensent également au jeune Marcos Paulo (19 ans), pensionnaire de Fluminense où il n’a plus qu’un an de contrat. Egalement suivi par Lyon, l’international U19 portugais né au Brésil pourrait être cédé contre une indemnité entre 10 et 15 millions d’euros.

