Mercato : l’OM le fait rêver, mais il refuse d’y signer

Parmi les révélations de la saison en Ligue 2, l’attaquant de Clermont Adrian Grbic est suivi de près par l’OM, mais l’heure n’est pas venue.

La semaine passée, l’attaquant rennais M’Baye Niang n’a pas caché son intérêt pour l’Olympique de Marseille. De par sa place dans le football français mais aussi en raison de son retour en Ligue des Champions, le club attire forcément de nombreux joueurs. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Annoncé sur les tablettes, Adrian Grbic par exemple, considère que sa place n’est pas (encore) dans la cité phocéenne, où il craint de ne pas avoir le niveau pour s’imposer. Arrivé libre l’été dernier en provenance du club autrichien d’Altach, l’attaquant de Clermont Foot s’en explique.

Pour Grbic, signer à l’OM serait une erreur sportive

« Pour un footballeur, il est normal et logique d’essayer de gravir chaque saison une étape. Il est normal de vouloir progresser, jouer dans une division supérieure. Alors, je pense que le temps est venu pour moi de franchir un nouveau palier », a-t-il confié à La Montagne. « Le plus important sera d’abord d’aller dans un club où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape », a-t-il prévenu, alors que son contrat avec les Auvergnats court jusqu’en juin 2022.

« Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore », a prévenu l’attaquant autrichien, auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 2 cette saison.

