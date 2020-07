Mercato / OM : Mandanda fixe un cap clair pour son avenir

A un an du terme de son contrat, le gardien de but Steve Mandanda discute avec l’OM pour une prolongation.

Depuis le début de sa carrière, Steve Mandanda a déjà passé douze ans sous le maillot marseillais. Neuf ans entre 2007 et 2016 avant de s’offrir un interlude anglais d’un an à Crystal Palace et de revenir en 2017. A 35 ans, le gardien de but est même revenu au sommet de son art, ce qui laisse encore entrevoir quelques belles saisons. A un an du terme de son contrat, il convient toutefois de trouver un accord pour son avenir. Comme avec Dimitri Payet, le club désire le prolonger en échange d’une baisse de son salaire.

Mandanda – « rester et finir ici »

Ce deal arrangerait tout le monde : l’OM qui doit absolument réduire sa masse salariale et le joueur qui s’offrirait une stabilité de vie et aurait sans doute du mal à trouver mieux ailleurs dans un an. La signature est-elle en vue ? « Je n’ai pas de timing. Je pense qu’aujourd’hui tout le monde sait l’importance et l’amour que j’accorde à ce club. Ce n’est pas un secret que de dire que oui j’aimerais rester et finir ici », a confié Steve Mandanda au site Le Phocéen.

« Maintenant, on va voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Il n’y a pas de pression, il n’y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l’avenir va se passer. Sincèrement, je ne me fixe pas de limites. Les anciens m’ont toujours dit que tant que je pouvais jouer il fallait jouer, tirer jusqu’à ce qu’on pouvait. Après, c’est sûr que si demain je vois que je ne suis plus à la hauteur, de moi-même je partirai, c’est sûr », a ajouté l’international français.

Images de IconSport