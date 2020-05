Mercato : l’OM, l’OL, Lille et Saint-Etienne ne peuvent pas acheter !

Le mercato s’annonce compliqué pour la majorité des clubs de Ligue 1, dont l’OM et l’OL. Yvan Le Mée résume la situation.

Tandis que Mediapart tire la sonnette d’alarme sur l’état financier de la Ligue 1 en général et de certains clubs en particulier, Yvan Le Mée prédit un mercato très compliqué pour les clubs français. En cause : le décalage avec les voisins européens créé par le choix des instances françaises de ne pas reprendre le championnat, ainsi que l’état des comptes des écuries qui animent habituellement le marché des transferts. L’été s’annonce rude.

La Ligue 1 en décalage avec ses voisins européens

« Le mercato va s’ouvrir en France et il va traîner jusqu’au 31 août, officiellement. Mais au final, ils vont donner une dérogation puisque les clubs anglais, espagnols et italiens, les clubs qui t’achètent des joueurs, feront le mercato en septembre puisqu’ils vont finir le championnat quasiment fin juillet voire début août », a-t-il indiqué au micro de RMC. « Les présidents français qui attendent aujourd’hui des offres de clubs étrangers sont évidemment en difficulté. Et nous, représentants de joueurs, aussi. Pour des joueurs qui se sont fixés un objectif d’aller à l’étranger, les discussions sont compliquées », a-t-il constaté.

L’OM en grande difficulté, mais il n’est pas le seul

Cette situation n’arrange pas du tout des clubs comme Lyon et Marseille, en attente de ventes pour pouvoir recruter. Pour l’agent français, deux clubs pourraient s’en tirer sans séquelle : « Nice, qui n’a pas dépensé son argent l’été dernier, ils sont arrivés tard à la tête du club. Rennes, qui a les moyens avec la Ligue des champions, en tout cas le tour préliminaire », a-t-il jugé.

« Mais Lyon est à -60 millions, ils ne peuvent pas acheter, Marseille est à -90 millions, ils ne peuvent pas acheter, Lille ne peut pas acheter, Saint-Etienne non plus. Le marché français est extrêmement limité en termes d’acquisition. Et à l’extérieur, on nous dit: « il faut attendre, il faut attendre. » D’habitude, le mercato c’est un marathon, là ça va être un triathlon », a prévenu Yvan le Mée.

Images de IconSport