Mercato / OM : son salaire, son avenir… Thauvin met les pieds dans le plat

Le milieu de terrain offensif de l’OM Florian Thauvin s’est exprimé sur sa situation contractuelle et sur son avenir.

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Florian Thauvin s’est confié sur sa situation contractuelle, alors que son bail arrivera à échéance en juin prochain. Tandis que plusieurs de ses coéquipiers comme Steve Mandanda et Dimitri Payet ont prolongé en acceptant de revoir leur salaire à la baisse, le milieu de terrain offensif est toujours dans le flou. Il explique aussi pourquoi il a refusé de renoncer à une partie de son salaire durant le confinement, comme l’espéraient ses dirigeants.

Pourquoi Thauvin a refusé de baisser son salaire

« Si vous voulez parler de la baisse des salaires, j’ai refusé pour plusieurs raisons avec ma situation contractuelle. Parce qu’on a eu de facto une baisse de salaire, du fait du chômage partiel. Et parce que sur la saison dernière, j’ai été blessé six mois. Au-delà de trois mois, le joueur n’est plus payé par son club, c’est son assurance qui prend en charge le salaire. Plus mon kiné sur toute la convalescence, Freddie Murray, que j’ai payé. Tout ça, ce sont des efforts importants », a-t-il justifié.

L’OM n’a pas transmis d’offre de prolongation

Quid d’une éventuelle prolongation à l’OM ? « Il y a eu simplement une prise de contacts. J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu’un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd’hui. Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser (à partir). Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM », a-t-il expliqué. « Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu’au mois de juin, je suis sans club », a-t-il rappelé.

« Soit je reste à l’OM, soit je pars à l’étranger. Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l’aspect sportif. Quel est le projet sportif à l’OM ? Quels seront les objectifs du club ? Quelle est l’importance qu’on me donnera dans ce projet ? Ferai-je partie des joueurs majeurs de l’équipe ? Voudra-t-on construire avec moi, autour de moi ? Quelles responsabilités me donnera-t-on ? », s’interroge Thauvin qui attend un signe de ses dirigeants.

