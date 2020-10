Mercato / OM : Villas-Boas fait une annonce sur son avenir

André Villas-Boas vit-il sa dernière saison sur le banc de l’OM ? L’entraîneur marseillais répond sur la question de son avenir.

André Villas-Boas est régulièrement interrogé sur son avenir à Marseille, alors que son contrat arrivera à échéance en juin prochain. Après avoir refusé une première offre de prolongation au moment où Andoni Zubizarreta a été débarqué, l’entraîneur portugais n’exclut pas l’idée de poursuivre sa mission à l’OM après l’été prochain. Mais il considère que ce n’est pas encore le moment d’en parler.

Villas-Boas donne rendez-vous en février

« En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l’avenir », a-t-il répondu à l’AFP. « Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j’aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l’impact européen de l’OM… C’est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c’est pour ça que je veux toujours bien faire ici », a-t-il exprimé.

« Je suis un peu à l’écoute, j’ai bien aimé les paroles du président. On est ouvert à la discussion, mais on n’a pas besoin de se passer des messages l’un à l’autre à travers la presse. (…) J’ai dit au propriétaire (Frank McCourt), il y a trois, quatre semaines, qu’avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose. Je suis totalement focalisé sur les ambitions de l’OM », a ajouté Villas-Boas. Rendez-vous en février…

